Совет ЕС утвердил присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену с 1 января

Болгария и Румыния вошли в состав Евросоюза в 2007 году, но не присоединились к шенгенской зоне — крупнейшей в мире зоне безвизового въезда. Некоторые страны — члены ЕС выступили против их вхождения в безвизовое пространство, ссылаясь на их «неспособность бороться с коррупцией и организованной преступностью, а также обеспечить безопасность границ», писал Bloomberg.