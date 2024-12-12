Совет ЕС утвердил присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену с 1 января

«С 1 января 2025 года государства — члены ЕС решили отменить проверки на внутренних сухопутных границах с Болгарией и Румынией и между ними», — говорится в публикации.
Болгария и Румыния вошли в состав Евросоюза в 2007 году, но не присоединились к шенгенской зоне — крупнейшей в мире зоне безвизового въезда. Некоторые страны — члены ЕС выступили против их вхождения в безвизовое пространство, ссылаясь на их «неспособность бороться с коррупцией и организованной преступностью, а также обеспечить безопасность границ», писал Bloomberg.
В декабре 2023 года Совет Евросоюза одобрил присоединение Румынии и Болгарии к «воздушному и морскому Шенгену»: с марта 2024 года для путешествующих по морю и воздушным транспортом из этих двух стран отменили паспортно-визовый контроль.
В декабре 2024 года глава австрийского МВД Герхард Карнер заявил, что Австрия одобрит присоединение к Шенгенской зоне Румынии и Болгарии. По его словам, внешняя пограничная охрана Евросоюза усилена, внутренние границы также контролируются, «мигранты больше не проходят».