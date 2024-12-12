МИД: Беларусь готова реагировать на конструктивные шаги Литвы

В отношении нового состава Кабмина Глаз отметил, что ряд политических лидеров не попал в него, а в его программу извне навязаны антибелорусские и антироссийские установки, что еще более негативно скажется на социально-экономической ситуации в стране — благосостоянии и безопасности литовцев.