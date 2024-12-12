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МИД: Беларусь готова реагировать на конструктивные шаги Литвы

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Беларусь готова позитивно реагировать на возможные конструктивные шаги со стороны Литвы, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз, отвечая на вопрос, чего белорусские власти ждут от нового литовского правительства.

Источник: Flickr / Lithuanian Ministry of Foreign Affairs

Он подчеркнул, что политика Минска была всегда была направлена на развитие нормальных отношений с соседними государствами. Об этом свидетельствуют предпринимаемые белорусской стороной шаги — например, безвизовый режим для граждан Польши, Литвы и Латвии, который продолжит действовать в 2025 году.

При этом, по словам Глаза, Беларусь признает, что для жителей республики и белорусского бизнеса важны хорошие торгово-экономические отношения с Вильнюсом, нормальный режим пересечения границы, транзита, сотрудничества в других областях.

«Беларусь всегда готова позитивно отреагировать на любой конструктивный шаг своих соседей. У белорусов совершенно нормальные отношения с самими литовцами. Они ездят к нам, мы ездим к ним, люди торгуют, общаются, заводят семьи и хотят нормально жить дальше».

сказал он.

Представитель МИД подчеркнул, что политики должны поддерживать такие устремления людей, чего предыдущий состав литовского правительства не делал.

В отношении нового состава Кабмина Глаз отметил, что ряд политических лидеров не попал в него, а в его программу извне навязаны антибелорусские и антироссийские установки, что еще более негативно скажется на социально-экономической ситуации в стране — благосостоянии и безопасности литовцев.

В МИД предположили: не исключено, что литовцам вскоре снова придется делать выбор, а Беларусь в свою очередь поддержит настоящую народную демократию.

Выборы и новое правительство

По итогам второго тура парламентских выборов в Литве победила Социал-демократическая партия — она получила 52 места из 141 в Сейме. Лидер прошлых выборов — консервативная партия «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» — взял всего 28 мандатов.

На минувшей неделе президент Литвы Гитанас Науседа утвердил представленный ему новым премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом состав кабинета министров.

экономика