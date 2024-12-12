МИД: Беларусь готова реагировать на конструктивные шаги Литвы

Он подчеркнул, что политика Минска была всегда была направлена на развитие нормальных отношений с соседними государствами. Об этом свидетельствуют предпринимаемые белорусской стороной шаги — например, безвизовый режим для граждан Польши, Литвы и Латвии, который продолжит действовать в 2025 году.
При этом, по словам Глаза, Беларусь признает, что для жителей республики и белорусского бизнеса важны хорошие торгово-экономические отношения с Вильнюсом, нормальный режим пересечения границы, транзита, сотрудничества в других областях.
«Беларусь всегда готова позитивно отреагировать на любой конструктивный шаг своих соседей. У белорусов совершенно нормальные отношения с самими литовцами. Они ездят к нам, мы ездим к ним, люди торгуют, общаются, заводят семьи и хотят нормально жить дальше».
Представитель МИД подчеркнул, что политики должны поддерживать такие устремления людей, чего предыдущий состав литовского правительства не делал.
В отношении нового состава Кабмина Глаз отметил, что ряд политических лидеров не попал в него, а в его программу извне навязаны антибелорусские и антироссийские установки, что еще более негативно скажется на социально-экономической ситуации в стране — благосостоянии и безопасности литовцев.
В МИД предположили: не исключено, что литовцам вскоре снова придется делать выбор, а Беларусь в свою очередь поддержит настоящую народную демократию.
Выборы и новое правительство
По итогам второго тура парламентских выборов в Литве победила Социал-демократическая партия — она получила 52 места из 141 в Сейме. Лидер прошлых выборов — консервативная партия «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» — взял всего 28 мандатов.
На минувшей неделе президент Литвы Гитанас Науседа утвердил представленный ему новым премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом состав кабинета министров.