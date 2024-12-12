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Сергеенко пригласил Парламентское собрание наблюдать за выборами в Беларуси

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Важно обеспечить электоральный суверенитет, объективный и непредвзятый мониторинг за выборами, заявил председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Москве.

Источник: Sputnik.by

«Именно избирательный процесс используется противниками интеграции на постсоветском пространстве для голословных обвинений, различного рода фейков и вмешательства во внутренние дела», — подчеркнул Сергеенко.

Он также пригласил делегацию Парламентского собрания наблюдать за выборами президента Беларуси, которые состоятся 26 января 2025 года. Досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января.

Итоги выборов ЦИК установит не позднее 5 февраля. При необходимости второй тур состоится не позднее 9 февраля 2025 года.

На данный момент в избирательной кампании участвуют пять претендентов, среди которых — действующий глава государства Александр Лукашенко.

На 23 декабря 2024 года запланировано заседание Центризбиркома по регистрации кандидатов.

СНГ