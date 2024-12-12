Сергеенко пригласил Парламентское собрание наблюдать за выборами в Беларуси

«Именно избирательный процесс используется противниками интеграции на постсоветском пространстве для голословных обвинений, различного рода фейков и вмешательства во внутренние дела», — подчеркнул Сергеенко.
Он также пригласил делегацию Парламентского собрания наблюдать за выборами президента Беларуси, которые состоятся 26 января 2025 года. Досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января.
Итоги выборов ЦИК установит не позднее 5 февраля. При необходимости второй тур состоится не позднее 9 февраля 2025 года.
На данный момент в избирательной кампании участвуют пять претендентов, среди которых — действующий глава государства Александр Лукашенко.
На 23 декабря 2024 года запланировано заседание Центризбиркома по регистрации кандидатов.