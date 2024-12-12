Байден помиловал 39 человек

«Президент смягчает наказания почти 1,5 тысячи лиц… Он также дает помилование 39 лицам, которые получили приговоры за ненасильственные преступления. Эти действия представляют собой крупнейшее предоставление помилований за один день в современной истории», — говорится в заявлении на сайте Белого дома.
В релизе не указываются имена помилованных людей.
Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Избранный президент СШАДональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.