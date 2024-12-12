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Байден помиловал 39 человек

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что дарует помилование 39 американцам и смягчает наказания почти 1,5 тысячи человек, речь идет о самом большом числе президентских помилований в стране за один день.

Источник: Reuters

«Президент смягчает наказания почти 1,5 тысячи лиц… Он также дает помилование 39 лицам, которые получили приговоры за ненасильственные преступления. Эти действия представляют собой крупнейшее предоставление помилований за один день в современной истории», — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

В релизе не указываются имена помилованных людей.

Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Избранный президент СШАДональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.

Байден Джо