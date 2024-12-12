Байден помиловал 39 человек

«Президент смягчает наказания почти 1,5 тысячи лиц… Он также дает помилование 39 лицам, которые получили приговоры за ненасильственные преступления. Эти действия представляют собой крупнейшее предоставление помилований за один день в современной истории», — говорится в заявлении на сайте Белого дома.