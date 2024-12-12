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Си Цзиньпин заявил, что встреча с Медведевым укрепит доверие между КНР и РФ

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым заявил, что переговоры в Пекине помогут укрепить доверие и сотрудничество между двумя странами.

Си Цзиньпин напомнил, что в 2024 году трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным и в ходе переговоров лидеры двух стран достигли новых договоренностей: «Недавно мы с президентом Путиным обменялись поздравительными посланиями по случаю празднования 75-летия с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также на высшем уровне разработали стратегический план по развитию китайско-российских отношений в будущем». Он также попросил Медведева передать российскому президенту искреннее приветствие.

«Уверен, что наше сегодняшнее общение поспособствует дальнейшей консолидации и укреплению доверия и сотрудничества между Китаем и Россией, а также между партиями двух стран», — указал он.

Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.

Медведев Дмитрий