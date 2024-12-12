Си Цзиньпин заявил, что встреча с Медведевым укрепит доверие между КНР и РФ

Си Цзиньпин напомнил, что в 2024 году трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным и в ходе переговоров лидеры двух стран достигли новых договоренностей: «Недавно мы с президентом Путиным обменялись поздравительными посланиями по случаю празднования 75-летия с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также на высшем уровне разработали стратегический план по развитию китайско-российских отношений в будущем». Он также попросил Медведева передать российскому президенту искреннее приветствие.