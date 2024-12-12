В Нижегородской области увеличат выплаты при усыновлении до 300−500 тысяч рублей

Единороссы предложили увеличить размер выплаты при усыновлении ребенка до 300 тыс. руб., а при усыновлении детей-инвалидов, детей старше семи лет, братьев и сестер — до 500 тыс. руб. «Так как количество таких детей у нас небольшое, то и сумма затрат из областного бюджета будет невелика, порядка 6,1 млн руб.», — отметил депутат Антонов на заседании комитета по социальным вопросам. Председатель комитета Наталья Смотракова понадеялась, что эти меры будут стимулировать нижегородцев усыновлять или удочерять детей.