В Нижегородской области увеличат выплаты при усыновлении до 300−500 тысяч рублей

Сейчас размер единовременного пособия оставляет 100 тыс. руб., а при усыновлении детей-инвалидов, детей старше семи лет, братьев или сестер — 200 тыс руб. Как сообщил руководитель фракции Алексей Антонов, эти суммы не пересматривались с 2014 года.
Единороссы предложили увеличить размер выплаты при усыновлении ребенка до 300 тыс. руб., а при усыновлении детей-инвалидов, детей старше семи лет, братьев и сестер — до 500 тыс. руб. «Так как количество таких детей у нас небольшое, то и сумма затрат из областного бюджета будет невелика, порядка 6,1 млн руб.», — отметил депутат Антонов на заседании комитета по социальным вопросам. Председатель комитета Наталья Смотракова понадеялась, что эти меры будут стимулировать нижегородцев усыновлять или удочерять детей.
Также «Единая Россия» предложила проиндексировать ежемесячное пособие на опекунство несовершеннолетних детей-сирот — до величины прожиточного минимума в 16 тыс руб. Для опекаемых детей-инвалидов пособие увеличат до 17,78 тыс. руб. в месяц. На эти цели в областном бюджете потребуется выделить 1,5 млрд руб. в год.
Правительство Нижегородской области поддержало оба социальных законопроекта, их планируется принять 19 декабря на пленарном заседании заксобрания.