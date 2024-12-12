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Лукашенко поручил разместить «Орешник» в Белоруссии

МИНСК, 12 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в республике и грамотно спланировать его применение, сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.

Источник: © РИА Новости

«Поручение одно — обеспечить размещение на нашей территории “Орешника” и грамотно спланировать его применение», — приводит слова Муравейко агентство Белта по итогам заседания Совета безопасности Белоруссии.

На уточняющий вопрос, сколько именно таких комплексов планируется поставить в Белоруссию, глава Генштаба ответил, что «об этом знает только президент России».

Лукашенко на прошлой неделе попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник». Российский президент ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года.

Лукашенко Александр
Путин Владимир