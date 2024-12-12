Лукашенко поручил разместить «Орешник» в Белоруссии

«Поручение одно — обеспечить размещение на нашей территории “Орешника” и грамотно спланировать его применение», — приводит слова Муравейко агентство Белта по итогам заседания Совета безопасности Белоруссии.
На уточняющий вопрос, сколько именно таких комплексов планируется поставить в Белоруссию, глава Генштаба ответил, что «об этом знает только президент России».
Лукашенко на прошлой неделе попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник». Российский президент ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года.