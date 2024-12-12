Недостающие лекарства появятся в больницах Калининградской области до конца недели — Алексей Беспрозванных

Алексей Беспрозванных пообещал в ближайшие недели решить вопрос с нехваткой лекарств в регионе. Об этом губернатор заявил, отвечая на вопрос жительницы Калининграда во время прямой линии в четверг, 12 декабря.
По мнению главы региона, бесперебойные поставки медикаментов — одна из первостепенных задач правительства области. Как рассказал губернатор, при планировании бюджета на следующий год средств на некоторые виды препаратов не хватало.
«[Я] принял решение о выделении дополнительных средств для срочной закупки этих лекарств, — отметил Алексей Беспрозванных. — [Мне] сказали, что [сейчас] всё поступает в необходимых количествах. Сам проконтролирую, чтобы лекарства до конца недели появились, потому что на складах они уже есть».
Власти Калининградской области в 2025 году выделят 2,5 млрд рублей на лекарства для льготников.