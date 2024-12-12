Главком ВМФ Моисеев: морская группировка ядерных сил РФ полностью обновлена

По мнению главкома ВМФ, военно-политическая обстановка в арктическом регионе характеризуется ростом конфликтного потенциала. «Основными факторами, влияющими на ее состояние развития, является приостановка сотрудничества с нашей страной в рамках региональных международных организаций, в первую очередь в Арктическом совете, в Совете Баренцева/Евроарктического региона, а также рост иностранного военного присутствия в регионе в целом», — добавил господин Моисеев.