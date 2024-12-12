«Нельзя считать, что мы умные, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки». Лукашенко запретил самоуспокаиваться из-за военной обстановки вокруг Беларуси

Но и добавил, что несмотря на вроде бы спокойную и хорошую обстановку нельзя расслабляться. Президент подчеркнул, что нельзя считать, «что мы умные и бога за бороду взяли, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки». Также Лукашенко заметил, что на Западе опытные люди с огромной силищей, и поэтому Беларуси нельзя расслабляться нельзя.