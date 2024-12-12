«Нельзя считать, что мы умные, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки». Лукашенко запретил самоуспокаиваться из-за военной обстановки вокруг Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что из-за военной обстановки вокруг республики нельзя самоуспокаиваться, сообщает БелТА.
В частности, Лукашенко запретил самоуспокаиваться, в том числе, основываясь на том, что многие белорусы изменили свое мнение после 2020 года.
— Нам самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Вроде спокойно, люди поняли, многое переоценили. Многие из тех, кто думал иначе в 2020 году и ранее, думают сегодня совсем по-другому, — заметил он.
Но и добавил, что несмотря на вроде бы спокойную и хорошую обстановку нельзя расслабляться. Президент подчеркнул, что нельзя считать, «что мы умные и бога за бороду взяли, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки». Также Лукашенко заметил, что на Западе опытные люди с огромной силищей, и поэтому Беларуси нельзя расслабляться нельзя.
Глава республики сказал, что властям необходимо работать со своим народом, в том числе, убеждать, показывать и «работать так, чтобы людям было лучше».
— Тогда они всегда будут такую власть поддерживать. Поэтому будем в этом направлении работать, — уверен президент.
Еще Александр Лукашенко предупредил Совет безопасности, что обстановка вокруг Беларуси изменилась не в лучшую сторону: «Действия НАТО, Украина, деструктивная риторика европейских стран».
И также белорусский лидер предупредил о действиях в отношении вероятных противников Беларуси.
Тем временем Совмин Беларуси внес важные изменения для живущих в общежитиях.