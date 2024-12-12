«Когда закончится беспредел?»: Беспрозванных предложил лишать лицензии плохо работающие управляющие компании

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предложил лишать лицензии управляющие компании, которые плохо работают и не реагируют на замечания. Об этом глава региона сообщил на прямой линии в четверг, 12 декабря.
Одна из жительниц Ленинградского района, Татьяна, спросила: «Когда закончится беспредел с УК? Дворников нет, дворы не убираются, содержание жилья — поднимается [в цене]. На всякие сигналы, просьбы, ответов до сих пор нет, перепиской занимаемся несколько лет!» — возмутилась женщина.
Беспрозванных ответил, что калининградка подняла очень актуальную тему.
«У меня тоже такие вопросы возникали, когда я посещал районы Калининграда и спрашивал, почему УК так относятся к своей работе», — поделился губернатор.
Вникнув в проблему, он выяснил, что ответственность управляющих компаний оставляет желать лучшего: им разве что выносят предупреждения и предостережения за работу, которая не выполняется качественно и в срок.
«Ну что это такое? Чуть ли не семь тысяч раз предупреждали, дальше ничего не происходит. Я думаю, что надо не предупреждать, а лишать лицензии. Не можешь справиться с работой — признайся честно и передай тем, кто сможет».
Глава области дал поручение министру регионального контроля Денису Белозёрову разобраться и при необходимости лишить лицензии не справляющиеся с задачами фирмы. «Чтобы был первый прецедент. Остальные посмотрят и будут улучшать качество своей работы», — пояснил губернатор.
Подключившийся к эфиру Белозёров отчитался, что по одной из УК как раз началась работа по лишению лицензии. Что касается повышения тарифов на обслуживание, о чём также спросила горожанка, то их индексация возможна только по решению собрания собственников.