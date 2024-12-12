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Шор раскритиковал проект США по сбору данных о молдавских политиках

КИШИНЕВ, 12 дек — РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор раскритиковал проект Агентства США по международному развитию (USAID) по созданию цифровой платформы для сбора информации о молдавских политиках и чиновниках, подозреваемых в коррупции.

Ранее USAID предложила молдавским IT-компаниями принять участие в программе по «структурным реформам в Молдавии» (MISRA) для разработки цифровых решений по оптимизации идентификации политиков, госслужащих для оценки рисков, связанных с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Проект предусматривает создание цифровой платформы, которая будет предоставлять актуальные данные о политически экспонированных лицах, включая высокопоставленных государственных служащих и членов их семей, доступные для соответствующих организаций на контрактной основе.

«USAID — это организация, которая продвигает интересы США, вмешиваясь в дела суверенных государств. Например, развивает активистские сети, в которых подстрекают к массовым протестам против неугодных правительств. Это не помощь, а современная форма колониализма. Под видом демократических реформ правительство открывает двери для тотальной слежки, где каждый гражданин будет находиться под контролем американских спецслужб», — написал Шор в своем блоге.

«Проекты USAID, такие как этот, служат для сбора информации о гражданах по всему миру», — добавил Шор.

В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.