«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня», — сказал Песков.
Песков раскрыл детали разговора Путина с Орбаном
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал президенту России Владимиру Путину предложение об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.