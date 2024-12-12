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Песков раскрыл детали разговора Путина с Орбаном

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал президенту России Владимиру Путину предложение об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня», — сказал Песков.

Песков Дмитрий
Путин Владимир