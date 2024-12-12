Песков рассказал о переданном Венгрии предложении по обмену пленными с Украиной

«Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня», — говорится в заявлении господина Пескова.
Представитель Кремля сообщил, что ФСБ в тот же день передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными. «Однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана», — добавил он.
Россия исходит из того, «что консультации по установлению мира будут продолжены». Москва поддержала усилия господина Орбана по поиску мирного урегулирования и решения гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.
Телефонный разговор состоялся накануне, 11 декабря. Кремль ранее сообщал, что Виктор Орбан выразил заинтересованность в поиске «политико-дипломатического разрешения кризиса». Владимир Путин «изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима». МИД Венгрии назвал разговор продолжением миссии по Украине.