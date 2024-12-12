Песков рассказал о переданном Венгрии предложении по обмену пленными с Украиной

Представитель Кремля сообщил, что ФСБ в тот же день передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными. «Однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана», — добавил он.