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«Вы этого не заметите»: Алексей Беспрозванных прокомментировал решение прибалтийских республик выйти из общей с Россией энергетической зоны

В регионе уже построены новые электростанции.

Алексей Беспрозванных призвал не беспокоиться об отключении электричества в случае выхода Эстонии, Латвии и Литвы из общей с Калининградской областью энергетической зоны. Благодаря решению президента в регионе уже построены новые ТЭЦ. Об этом губернатор заявил во время прямой линии в четверг, 12 декабря.

По словам главы региона, к возможному отключению «готовились» загодя. «Энергосистема как элемент безопасности — один из пяти приоритетов, которые мы для себя определили в правительстве», — отметил Алексей Беспрозванных. В области уже проводились учения, связанные с отключением от общей с прибалтийскими республиками системы. И, судя по их результатам, «никаких проблем в этом отношении нет».

энергетика