«Вы этого не заметите»: Алексей Беспрозванных прокомментировал решение прибалтийских республик выйти из общей с Россией энергетической зоны

По словам главы региона, к возможному отключению «готовились» загодя. «Энергосистема как элемент безопасности — один из пяти приоритетов, которые мы для себя определили в правительстве», — отметил Алексей Беспрозванных. В области уже проводились учения, связанные с отключением от общей с прибалтийскими республиками системы. И, судя по их результатам, «никаких проблем в этом отношении нет».