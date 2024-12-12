Медведев: РФ готова к переговорам с Украиной при понимании Киевом реалий

«Готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились, как принято говорить, на земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы президентом [России Владимиром] Путиным в ходе его выступления на коллегии министерства иностранных дел в этом году», — сказал он.
В целом, как рассказал Медведев, темы Украины и Сирии поднимались в ходе его прошедшей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Безусловно, мы обсуждали и вопросы того, как выстраивать отношения дальше с учетом тех перемен, которые происходят и в международной политике. Обсуждали наиболее значимые события международной жизни, включая и ряд событий последнего времени, то, что произошло в Сирии, — уточнил зампред Совбеза. — Естественно, обсуждали и российско-украинский кризис, тот конфликт, который идет».
По словам Медведева, Си Цзиньпин «изложил китайские видения возможности урегулирования». «Как известно, мы в целом позитивно относимся к этим предложениям», — добавил он. «Но были и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес для наших стран и для наших партий», — заключил политик.
14 июня президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия РФ и честного диалога с ней невозможен. Также Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них — вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.