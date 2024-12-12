Медведев: РФ готова к переговорам с Украиной при понимании Киевом реалий

В целом, как рассказал Медведев, темы Украины и Сирии поднимались в ходе его прошедшей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Безусловно, мы обсуждали и вопросы того, как выстраивать отношения дальше с учетом тех перемен, которые происходят и в международной политике. Обсуждали наиболее значимые события международной жизни, включая и ряд событий последнего времени, то, что произошло в Сирии, — уточнил зампред Совбеза. — Естественно, обсуждали и российско-украинский кризис, тот конфликт, который идет».