Беспрозванных: Мы не ожидали такого большого спроса на льготные авиабилеты

«Мы не ожидали такого большого спроса на использование льготных авиабилетов. Особенно в новогодние каникулы. Понятно, что это очень важное направление, очень важный период для людей. Здесь ещё в том числе столкнулись с тем, что ограничение по самому салону самолёта от авиакомпании — это 30%. Поэтому билеты очень быстро разбирались, эти 30%. Несмотря на то, что деньги есть, билетов нет», — рассказал глава региона.