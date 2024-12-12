Беспрозванных: Мы не ожидали такого большого спроса на льготные авиабилеты

Региональные власти не ожидали такого большого спроса на льготные авиаперевозки. В правительстве работают над решением проблем, с которыми сталкиваются калининградцы при покупке билетов. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных во время прямой линии в четверг, 12 декабря.
«Мы не ожидали такого большого спроса на использование льготных авиабилетов. Особенно в новогодние каникулы. Понятно, что это очень важное направление, очень важный период для людей. Здесь ещё в том числе столкнулись с тем, что ограничение по самому салону самолёта от авиакомпании — это 30%. Поэтому билеты очень быстро разбирались, эти 30%. Несмотря на то, что деньги есть, билетов нет», — рассказал глава региона.
По его словам, сейчас власти ведут работу в двух направлениях. Во-первых, планируют обеспечить бесперебойное финансирование льготных авиаперевозок. Кроме того, региональное правительство совместно с Минтрансом России ведёт переговоры об увеличении процента льготных мест для калининградцев в салонах самолётов.
«Договорились, что ещё добавят определённое количество билетов».
Ранее губернатор сообщил, что на субсидирование перелётов в Калининград в 2025-м предварительно выделили 450 миллионов рублей. Сейчас Росавиация принимает заявки на льготные перевозки в регион в следующем году. Отбор перевозчиков проведут до 31 декабря. В течение 30 дней после объявления победителей с ними заключат соглашения.
Льготные билеты в Калининград по новой программе начали продавать с 1 мая по шести направлениям. Специальные цены доступны только жителям региона и студентам местных вузов. Изначально общий объём субсидий на 2024 год утвердили в сумме 450 миллионов рублей. В июне на субсидии авиабилетов для калининградцев выделили дополнительные деньги.