Лукашенко дал отдельное поручение по ракетному комплексу «Орешник» в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал дополнительное поручение по размещению на территории республики российского ракетного комплекса «Орешник». В частности, глава страны, сказал обеспечить размещение «Орешника» в Беларуси и грамотно спланировать его применение, пишет БелТА.
Также, отвечая на вопросы журналистов, начальник Генштаба Вооруженных Сил Павел Муравейко уточнил, что неизвестно точное количество таких комплексов, планируемое для поставки в Беларусь.
— Об этом знает только президент России (Владимир Путин. — Ред.), — прокомментировал первый замглавы Минобороны Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии. Кроме того, президент сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси.
Еще Александр Лукашенко предупредил Совет безопасности, что обстановка вокруг Беларуси изменилась не в лучшую сторону: «Действия НАТО, Украина, деструктивная риторика европейских стран».
И также белорусский лидер запретил самоуспокаиваться из-за военной обстановки вокруг Беларуси: «Нельзя считать, что мы умные, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки».