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Лукашенко дал отдельное поручение по ракетному комплексу «Орешник» в Беларуси

Лукашенко сказал о дополнительном поручении по размещению ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал дополнительное поручение по размещению на территории республики российского ракетного комплекса «Орешник». В частности, глава страны, сказал обеспечить размещение «Орешника» в Беларуси и грамотно спланировать его применение, пишет БелТА.

Также, отвечая на вопросы журналистов, начальник Генштаба Вооруженных Сил Павел Муравейко уточнил, что неизвестно точное количество таких комплексов, планируемое для поставки в Беларусь.

— Об этом знает только президент России (Владимир Путин. — Ред.), — прокомментировал первый замглавы Минобороны Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии. Кроме того, президент сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси.

Еще Александр Лукашенко предупредил Совет безопасности, что обстановка вокруг Беларуси изменилась не в лучшую сторону: «Действия НАТО, Украина, деструктивная риторика европейских стран».

И также белорусский лидер запретил самоуспокаиваться из-за военной обстановки вокруг Беларуси: «Нельзя считать, что мы умные, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки».