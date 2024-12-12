Новосибирск и Мандалай стали побратимами

Новосибирск стал побратимом Мандалая — второго по величине города Мьянмы. Об этом в четверг, 12 декабря сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Меморандум о побратимстве в режиме онлайн подписали мэры двух городов Максим Кудрявцев и Чо Сан. По словам Кудрявцева, подписание меморандума стало результатом многолетнего и плодотворного сотрудничества двух стран.
«Документ подтверждает взаимный интерес и намерение оказывать всемерную поддержку развитию всестороннего сотрудничества между нашими городами», — заявил мэр Новосибирска.
По данным пресс-центра мэрии, контакты Новосибирска и Мандалая начались в 2015 году. Так, новосибирские компании неоднократно принимали участие в бизнес-миссиях в Мьянму, где представляли российскую продукцию. В свою очередь, делегации из Мьянмы несколько лет подряд участвовали в экономическом форуме «Азиатские встречи», организованном мэрией Новосибирска.
«В эпоху глобализации и взаимозависимости побратимство городов является не вариантом, а необходимостью. Мы хорошо знаем о промышленных предприятиях, бизнесе, торговле, финансовом, научном и культурном секторах Новосибирска, а также о том, что Новосибирск признан культурным центром Сибири. В будущем мы могли бы решать проблемы, учась друг у друга и обмениваясь знаниями», — отметил мэр Мандалая.
По словам Максима Кудрявцева, в дальнейшем стороны подпишут также план мероприятий по развитию сотрудничества, в котором будут отражены экономические, гуманитарные, культурные и другие проекты.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что между Новосибирском и Мьянмой запустили первое в России прямое авиасообщение.