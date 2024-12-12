Новосибирск и Мандалай стали побратимами

«В эпоху глобализации и взаимозависимости побратимство городов является не вариантом, а необходимостью. Мы хорошо знаем о промышленных предприятиях, бизнесе, торговле, финансовом, научном и культурном секторах Новосибирска, а также о том, что Новосибирск признан культурным центром Сибири. В будущем мы могли бы решать проблемы, учась друг у друга и обмениваясь знаниями», — отметил мэр Мандалая.