В Уфу прибыли делегаты Всемирного курултая башкир

«Мы подготовили ряд предложений в Стратегию башкирского языка и резолюцию курултая. Это касается организации уроков и мастер-классов для наших творческих коллективов, также развития межрегионального сотрудничества. В Сургуте создан ансамбль башкирского танца “Шатлык”, в Лянторе успешно работает ансамбль кураистов. В предыдущем съезде Баймакский и Сургутский районы подписали соглашение о сотрудничестве, мы хотели бы изменить план мероприятий», — подчеркнул Раудат Кульманбетов.