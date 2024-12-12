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В Уфу прибыли делегаты Всемирного курултая башкир

Делегаты Всемирного курултая башкир начали прибывать в Уфу для участия в VI съезде Всемирного курултая башкир. В мероприятиях курултая примут участие более 500 делегатов со всего мира.

Источник: Всемирный курултай башкир

Первыми в международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима приземлились делегаты из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и ЯНАО. Как сообщил председатель исполнительного комитета Курултая башкир Югры Раудат Кульманбетов, для участия в шестом съезде из курултая башкир Югры прибыли 14 делегатов.

«Мы подготовили ряд предложений в Стратегию башкирского языка и резолюцию курултая. Это касается организации уроков и мастер-классов для наших творческих коллективов, также развития межрегионального сотрудничества. В Сургуте создан ансамбль башкирского танца “Шатлык”, в Лянторе успешно работает ансамбль кураистов. В предыдущем съезде Баймакский и Сургутский районы подписали соглашение о сотрудничестве, мы хотели бы изменить план мероприятий», — подчеркнул Раудат Кульманбетов.