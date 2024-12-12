Губернатор встретился с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка

«Сегодня, работая вместе с вами, в очередной раз увидели подход, который мы разделяем — предметный, конкретный и очень эмпатичный, — обратился глава региона к Марии Львовой-Беловой. — Уверен, что мы много полезного для наших деток вынесем и будем еще сильнее. Приложим все усилия, чтобы добиться не просто показателя, а реального результата».