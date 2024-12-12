Губернатор сказал, что в январские каникулы отправится в поездку по муниципалитетам Калининградской области

— Снега нет, но, надеюсь, хоть немножечко упадет к Новому году. Это будет очень приятно. Я найду несколько дней на то, чтобы ознакомиться с муниципалитетами, — сказал глава региона. Он отметил, что поездки уже будут не рабочими, а для отдыха.