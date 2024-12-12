Губернатор сказал, что в январские каникулы отправится в поездку по муниципалитетам Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных Новый год встретит в Калининградской области, «традиционно в кругу семьи», а на январские каникулы отправится в поездку по муниципалитетам. Об этом он сказал во время прямой линии 12 декабря.
— Снега нет, но, надеюсь, хоть немножечко упадет к Новому году. Это будет очень приятно. Я найду несколько дней на то, чтобы ознакомиться с муниципалитетами, — сказал глава региона. Он отметил, что поездки уже будут не рабочими, а для отдыха.
Пользуясь случаем, губернатор поздравил жителей региона с наступающими праздниками.
— Искренне: очень приятно, что этот регион — место моей жизни и работы. Этот красивейший регион. Главная ценность здесь — конечно, люди. Здесь живут хорошие, активные, добрые, целеустремленные люди. Наша задача — сделать так, чтобы каждый человек в Калининградской области чувствовал себя счастливо, — сказал губернатор.