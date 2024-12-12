Москалькова сообщила о плане обмена посылками для пленных к Новому году

«Мы с украинским омбудсменом [Дмитрием Лубинцом] договорились о том, что к Новому году мы ей (Украине. — РБК) передадим посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами», — сказала она.
По словам Москальковой, передача может произойти в декабре на российско-белорусской границе «или где-то в другом месте».
Накануне, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна предложила «рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными». Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Орбан в телефонном разговоре с Путиным в тот же день поднимал этот вопрос. Пресс-секретарь также рассказал, что ФСБ передавала в венгерское посольство в Москве предложения российской стороны по обмену пленными после разговора Путина и Орбана.
В офисе украинского президента заявили, что Будапешт не обсуждал этот вопрос с Киевом. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что Украина «в ежедневном режиме» работает над освобождением пленных, «и уже две недели продолжаются соответствующие контакты относительно значительного обмена до конца года».
Последний обмен пленными между Россией и Украиной был 18 октября — он прошел по формуле «95 на 95». 8 ноября стороны вернули друг другу тела погибших — Москва передала 563, Киев — 37. 9 декабря Россия передала Украине тела военнопленных-жертв крушения в январе в Белгородской области военного самолета Ил-76. На борту их было 65. Путин сообщал, что самолет был сбит украинской стороной ракетой комплекса Patriot.
Москалькова 10 декабря говорила, что переговоры по обмену пленными с Украиной идут тяжело, так как Киев стремится забрать из российского плена таких военнослужащих, как офицеры и азовцы (полк «Азов» внесен в список террористических и запрещен на территории России), а не тех, кто входит в список, предлагаемый Россией.
Помимо обменов, проходили встречи пленных с родственниками и передачи им писем. Посредничество в процессах оказывают ОАЭ и Катар.