Москалькова сообщила о плане обмена посылками для пленных к Новому году

Накануне, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна предложила «рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными». Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Орбан в телефонном разговоре с Путиным в тот же день поднимал этот вопрос. Пресс-секретарь также рассказал, что ФСБ передавала в венгерское посольство в Москве предложения российской стороны по обмену пленными после разговора Путина и Орбана.