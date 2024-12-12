The American Conservative: сирийские возможности Трампа

Возможно, это рационально с точки зрения Израиля, но не с точки зрения США. Текущая слабость Ирана должна стать стимулом для Вашингтона искать сделку с Тегераном с позиции силы, а не идти на смену режима или военное вмешательство, которые Трамп и Вэнс явно отвергли. И на то есть веская причина. Если иранское руководство почувствует, что вступило в «экзистенциальную фазу» борьбы за выживание — при перспективе прямого нападения США и/или Израиля, — оно бросит на своих врагов все оставшиеся активы.