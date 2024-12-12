Бразилия эвакуировала дипмиссию в Дамаске из-за ударов Израиля

По словам дипломата, он намеревался остаться в Дамаске и продолжать работу, однако после ударов Израиля по столице Сирии было принято решение эвакуировать всех сотрудников посольства. Ранее об ударах еврейского государства по исследовательскому центру в Дамаске сообщило агентство Reuters.
«Израильские бомбардировки были особенно жестокими в моменты, когда вооруженные группировки [оппозиции] уже находились на окраинах Дамаска, — сказал Сантус в интервью бразильской газете O Globo. — Израиль применил мощную взрывчатку, которая нанесла урон зданиям [посольства]. Были повреждены окна на первом этаже и [инфраструктура] в зоне консульских услуг».
8 декабря израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу, поскольку после смены власти в Дамаске сирийские войска покинули этот район.
В тот же день израильская авиация нанесла удары по десяткам целей в Сирии, включая системы противовоздушной обороны и цеха по производству баллистических ракет. По данным агентства Reuters, обстрелу также подвергся исследовательский центр в Дамаске, в котором, предположительно, велась разработка ракет иранскими специалистами. 9 декабря телеканал Al Arabiya сообщил, что ВВС Израиля атаковали крупнейшие сирийские авиабазы.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.