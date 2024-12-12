Токаев оценил возможности нового завода аккумуляторов

Как сообщили Главе государства, при выходе на полную мощность предприятие планирует производить 210 тыс. аккумуляторов в год с созданием до 180 рабочих мест. 60% выпускаемой продукции будет экспортироваться в страны СНГ и Прибалтики, 40% — поставляться на внутренний рынок. Ожидается, что в первый год после запуска завод выплатит свыше 500 млн тенге налогов в бюджет.