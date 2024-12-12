Лукашенко утвердил замысел обороны Беларуси на пять лет после анализа СВО

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил замысел обороны Беларуси на следующую пятилетку, сообщает БелТА.
Так, на заседании Совета безопасности президентом был утвержден замысел обороны Беларуси на 2026 — 2030 годы.
При этом белорусский лидер предупредил Совет безопасности, что обстановка вокруг Беларуси изменилась не в лучшую сторону: «Действия НАТО, Украина, деструктивная риторика европейских стран».
И также глава страны запретил самоуспокаиваться из-за военной обстановки вокруг Беларуси: «Нельзя считать, что мы умные, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки».
В свою очередь министр обороны Виктор Хренин представил Александру Лукашенко замысел обороны Беларуси. А после прокомментировал, что документ послужит основой решения на оборону и позволит Генштабу, а также всем госорганам управления, которые участвуют в разработке замысла, приступить к планированию защиты страны в случае возникновения агрессии.
Отдельно Хренин обратил внимание, что утвержденный замысел обороны разрабатывался на основании глубокого анализа событий 2020 года, российской специальной военной операции на территории Украины, а также с учетом внесенных изменений в Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину Беларуси. Он добавил также, что предстоит еще более детальное планирование. И добавил, что в Беларуси исходят из того, что никаких агрессивных планов в отношении других стран нет.
— Наша цель — создать условия недопущения военной агрессии и втягивания нашей страны в войну, а в случае, если это произойдет, то дать надежный отпор, — прокомментировал Минобороны.
Кроме того, Генштаб сказал о количестве комплексов «Орешник» для размещения в Беларуси: «Знает только президент России». А еще в Генштабе сообщили, что белорусский президент дал отдельное поручение по ракетному комплексу «Орешник» в Беларуси.
Еще Александр Лукашенко предупредил о действиях в отношении вероятных противников Беларуси.