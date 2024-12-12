Лукашенко утвердил замысел обороны Беларуси на пять лет после анализа СВО

Отдельно Хренин обратил внимание, что утвержденный замысел обороны разрабатывался на основании глубокого анализа событий 2020 года, российской специальной военной операции на территории Украины, а также с учетом внесенных изменений в Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину Беларуси. Он добавил также, что предстоит еще более детальное планирование. И добавил, что в Беларуси исходят из того, что никаких агрессивных планов в отношении других стран нет.