Почему Турция не признает Крым

«Турция по-прежнему настаивает на том, что она не признает итоги общекрымского референдума по политической причине, заключающейся в нежелании Анкары того, чтобы Россия укрепляла свои позиции, становилась сильнее и оказывала большое влияние на ситуацию в Черноморском регионе», — сказал вице-премьер республики.
По его словам, Турция на протяжении многих веков пыталась ослабить роль и влияние России в регионе, и эта борьба продолжается в наши дни.
Мурадов подчеркнул, что российская сторона постоянно разъясняет свою позицию, во всех юридических тонкостях подтверждающую абсолютную законность и легитимность воссоединения полуострова с РФ. Тем не менее, западная коалиция и Турция вместе с ней «остаются при своем мнении и всячески противодействуют тому, чтобы Крым в международном пространстве развивался свободно, широко, как всегда он этим и пользовался», отметил постпред Крыма при президенте России.
Профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александр Ирхин в свою очередь отметил, что между Турцией и Россией существует огромный пласт противоречий, имеющих исторический, геополитический и даже эмоциональный характер. По его словам, противоречия в отношениях Москвы и Анкары несколько уравновешивает сфера сотрудничества, которая так же является достаточно объемной.
«Все вопросы сотрудничества так или иначе концентрируются в Черноморском регионе, который является зоной конфликта и соперничества не только в двусторонних отношениях РФ и Турции. Страны Запада также пытаются контролировать Черное море, а через него попасть в регион Каспийского моря», — констатировал политолог.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».