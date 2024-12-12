Почему Турция не признает Крым

Мурадов подчеркнул, что российская сторона постоянно разъясняет свою позицию, во всех юридических тонкостях подтверждающую абсолютную законность и легитимность воссоединения полуострова с РФ. Тем не менее, западная коалиция и Турция вместе с ней «остаются при своем мнении и всячески противодействуют тому, чтобы Крым в международном пространстве развивался свободно, широко, как всегда он этим и пользовался», отметил постпред Крыма при президенте России.