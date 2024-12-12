Последствия событий в Сирии и конфликт на Украине. Что сказал Медведев журналистам

По его словам, падение режима Башара Асада в Сирии можно связать с управленческими ошибками, а после всех событий единство Сирии вряд ли удастся сохранить. Также зампред Совбеза РФ отметил развитие российско-китайских отношений и подчеркнул, что товарооборот между Россией и Китаем достигнет к концу 2024 года примерно $240 млрд.
ТАСС собрал основные заявления Медведева.
О событиях в Сирии
Последствия событий в Сирии можно назвать «безрадостными», так как единство страны вряд ли удастся сохранить.
Россия в определенный период оказала достаточно серьезную поддержку администрации и правительству бывшего президента страны Башара Асада поскольку понимала, «какие угрозы для всего мира создает фрагментация или тем более распад Сирии приблизительно по тому же сценарию, как в ряде других стран Ближнего Востока».
Падение режима Башара Асада можно связать с ошибками, которые «были допущены в ходе государственного управления».
О словах Трампа
Обещания избранного президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт «за день» стоит относить к предвыборным лозунгам, учитывая сложность кризиса на Украине.
Переговоры по украинскому урегулированию с участием администрации Трампа возможны, но только при наличии ответов на вопросы и обеспокоенности России. «Есть наши обеспокоенности, мягко говоря, тем, каким образом развиваются события вокруг НАТО и возможного членства Украины. Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США, наверное, возможны».
О помощи США в урегулировании украинского конфликта
Вашингтон может помочь добиться урегулирования на Украине, поскольку именно в США и Европе «кормят богов войны», оказывая поддержку Киеву: «Но что будет конкретно делать новая администрация, мы пока не знаем».
О переговорах с Украиной
Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Киевом «тех реалий, которые сложились, как принято говорить, на земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы президентом [России Владимиром] Путиным в ходе его выступления на коллегии министерства иностранных дел в этом году».
Об отношениях с Китаем
Товарооборот между Россией и Китаем достигнет к концу 2024 года примерно $240 млрд: «Это, кстати, прямой ответ на те козни, которые творят государства, старающиеся затормозить наше сотрудничество. Санкции вводят, а товарооборот в настоящий момент в конце года по всей вероятности будет на уровне $240 млрд».