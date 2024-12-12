Последствия событий в Сирии и конфликт на Украине. Что сказал Медведев журналистам

Переговоры по украинскому урегулированию с участием администрации Трампа возможны, но только при наличии ответов на вопросы и обеспокоенности России. «Есть наши обеспокоенности, мягко говоря, тем, каким образом развиваются события вокруг НАТО и возможного членства Украины. Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США, наверное, возможны».