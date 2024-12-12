Омские призывники отправились служить в Президентском полку

Торжественное мероприятие состоялось в Омске, где двадцать молодых людей отправились на срочную службу в Президентский полк — одну из наиболее престижных воинских частей страны. Призывники будут выполнять важные задачи, включая охрану официальной резиденции президента РФ, участие в почётных караулах и несение вахты у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.
На церемонии отправки присутствовал мэр города Сергей Шелест, который отметил особую значимость службы в Президентском полку. Он подчеркнул, что эта часть всегда находится на виду, и каждый призывник может гордиться тем, что ему доверена такая ответственная миссия. Градоначальник выразил уверенность, что омичи достойно справятся со своими обязанностями и сохранят армейскую дружбу и сибирскую сплочённость на протяжении всего срока службы.
Кроме мэра, на мероприятии присутствовали представители областного правительства, городской администрации, военного комиссариата, а также ветераны Президентского полка и участники движения «Юнармии». Все они пожелали новобранцам успешной службы и возвращения домой с новыми навыками и опытом.