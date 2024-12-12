Омские призывники отправились служить в Президентском полку

На церемонии отправки присутствовал мэр города Сергей Шелест, который отметил особую значимость службы в Президентском полку. Он подчеркнул, что эта часть всегда находится на виду, и каждый призывник может гордиться тем, что ему доверена такая ответственная миссия. Градоначальник выразил уверенность, что омичи достойно справятся со своими обязанностями и сохранят армейскую дружбу и сибирскую сплочённость на протяжении всего срока службы.