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Омские призывники отправились служить в Президентском полку

Отбор прошли 20 человек.

Источник: мэрия Омска

Торжественное мероприятие состоялось в Омске, где двадцать молодых людей отправились на срочную службу в Президентский полк — одну из наиболее престижных воинских частей страны. Призывники будут выполнять важные задачи, включая охрану официальной резиденции президента РФ, участие в почётных караулах и несение вахты у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

На церемонии отправки присутствовал мэр города Сергей Шелест, который отметил особую значимость службы в Президентском полку. Он подчеркнул, что эта часть всегда находится на виду, и каждый призывник может гордиться тем, что ему доверена такая ответственная миссия. Градоначальник выразил уверенность, что омичи достойно справятся со своими обязанностями и сохранят армейскую дружбу и сибирскую сплочённость на протяжении всего срока службы.

Кроме мэра, на мероприятии присутствовали представители областного правительства, городской администрации, военного комиссариата, а также ветераны Президентского полка и участники движения «Юнармии». Все они пожелали новобранцам успешной службы и возвращения домой с новыми навыками и опытом.