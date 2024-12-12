Израиль обосновал ввод войск в буферную зону на границе с Сирией

8 декабря ВВС Израиля вошли в буферную зону на Голанских высотах и на территорию Сирии. Тель-Авив пошел на такой шаг впервые за последние 50 лет, чтобы контролировать действия вооруженной сирийской оппозиции, которая захватила власть в республике. Также ЦАХАЛ занял форпост на горе Хермон, который оставила сирийская армия.