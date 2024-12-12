Израиль обосновал ввод войск в буферную зону на границе с Сирией

Министр заявил, что Дамаск нарушил условия договоренностей 1974 года о разделении сил между Израилем и Сирией.
«Израиль не мог бездействовать, глядя на ввод боевиков в буферную зону вопреки соглашению и зная об атаках на позиции размещённых в этой зоне Сил ООН по наблюдению за разъединением», — цитирует Саара The Times of Israel.
Глава МИД уточнил, что занятие израильскими военными нейтральной территории было продиктовано соображениями безопасности, так как экстремистские группировки могут угрожать еврейскому государству, сообщает «Интерфакс».
Дипломат добавил, что силы ЦАХАЛ вошли в буферную зону, чтобы не позволить сирийским боевикам навязать «сценарий 7 октября 2023 года». В этот день было совершено нападение представителей группировки ХАМАС на Израиль, после чего стартовала операция против палестинского движения.
8 декабря ВВС Израиля вошли в буферную зону на Голанских высотах и на территорию Сирии. Тель-Авив пошел на такой шаг впервые за последние 50 лет, чтобы контролировать действия вооруженной сирийской оппозиции, которая захватила власть в республике. Также ЦАХАЛ занял форпост на горе Хермон, который оставила сирийская армия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 декабря заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля.
Голанские высоты до 1967 года являлись частью территории Сирии. Во время Шестидневной войны израильские военные отбили этот участок. По итогам войны Судного дня в 1973 году Израиль и Сирия заключили мир. В 1974 году по Голанским высотам проложили границу и устроили буферную зону.