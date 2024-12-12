МИД сказал, что Беларусь ожидает от нового правительства Литвы

В частности, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз напомнил, что политика Беларуси всегда была направлена на формирование пояса добрососедства и развитие нормальных отношений со странами-соседями. Он подчеркнул, что Минск не инициировал обострение отношений или эскалацию. А действиями в этом направлении стал безвизовой режим для граждан соседних и других европейских стран.