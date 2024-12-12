МИД сказал, что Беларусь ожидает от нового правительства Литвы

В Министерстве иностранных дел высказались об ожиданиях белорусской стороны от работы нового правительства Литвы, сообщает БелТА.
В частности, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз напомнил, что политика Беларуси всегда была направлена на формирование пояса добрососедства и развитие нормальных отношений со странами-соседями. Он подчеркнул, что Минск не инициировал обострение отношений или эскалацию. А действиями в этом направлении стал безвизовой режим для граждан соседних и других европейских стран.
Еще Глаз обратил внимание на то, что в Беларуси не стесняются признавать тот факт, что для граждан и бизнеса важно развитие нормальных торгово-экономических отношений, режима пересечения границы, транзита, сотрудничества в других сферах с Литвой.
— Беларусь всегда готова позитивно отреагировать на любой конструктивный шаг своих соседей, — указал он.
И еще представитель МИД заметил, что у белорусов абсолютно нормальные отношения с литовцами, граждане обеих стран ездят друг к другу, торгуют, общаются, заводят семьи и «хотят нормально жить дальше».
Глаз пояснил, что политикам следует лишь поддерживать подобные устремления своего народа и способствовать им, но активность ушедшего правительства Литвы шла вразрез с очевидными интересами. А отдельные политики, вообще, вредили. И прошедшие парламентские выборы в Литве показали, что и сами литовцы против, хотят перемен и совершенно иной власти.
— В результате граждане страны, чудом перенесшие на себе четырехлетнее правление консерваторов, сделали свой выбор в пользу других политических сил, — прокомментировал представитель белорусской дипломатии.
Анатолий Глаз также сказал, что есть люди, которые способны иначе взглянуть на решение внутренних проблем Литвы, ее позиционирование в мире и отношения с Беларусью или, например, с Китаем.
При этом Глаз признал, что особенностью современной европейской демократии является ее показушность. И не исключил, что в реальности народно избранным демократическим силам не дадут управлять страной. И добавил, что ряд политических лидеров не были допущены в правительство, а в программу извне были навязаны антибелорусские и антироссийские нарративы.
— Все это загонит социально-экономическую ситуацию в Литве в еще более глубокий кризис, — предупредили в белорусском МИДе.
И добавил, что это негативно отразиться на благосостоянии, комфорте и безопасности самих литовцев.
— В результате не исключено, что литовский народ скоро снова вынужден будет сказать свое слово, и оно будет более веским. А настоящую народную демократию Беларусь всегда поддержит, — заключил он.
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко запретил самоуспокаиваться из-за военной обстановки вокруг Беларуси: «Нельзя считать, что мы умные, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки».
Еще президент предупредил о действиях в отношении вероятных противников Беларуси.