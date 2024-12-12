Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

По его мнению, это приводит к еще большей эскалации конфликта.
Действующая администрация президента Джо Байдена осенью 2024 года разрешила ВСУ наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.
Новость дополняется.
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time, редакция которого выбрала его человеком года, заявил, что выступает против нанесения вооруженными силами Украины ударов по территории России американскими дальнобойными ракетами.
По его мнению, это приводит к еще большей эскалации конфликта.
Действующая администрация президента Джо Байдена осенью 2024 года разрешила ВСУ наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.
Новость дополняется.