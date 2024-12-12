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Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time, редакция которого выбрала его человеком года, заявил, что выступает против нанесения вооруженными силами Украины ударов по территории России американскими дальнобойными ракетами.

Источник: AP 2024

По его мнению, это приводит к еще большей эскалации конфликта.

Действующая администрация президента Джо Байдена осенью 2024 года разрешила ВСУ наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.

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Трамп Дональд