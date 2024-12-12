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Трамп допустил возможность войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time не исключил возможность войны с Ираном, заявив, что «все возможно».

Источник: AP 2024

На вопрос о шансах начала конфликта с Тегераном он сделал паузу, а затем заявил: «Всё возможно».

При этом политик не стал уточнять, какие действия могут быть предприняты в отношении Ирана в будущем.

Трамп Дональд