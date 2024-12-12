Трамп допустил возможность войны с Ираном

На вопрос о шансах начала конфликта с Тегераном он сделал паузу, а затем заявил: «Всё возможно».
При этом политик не стал уточнять, какие действия могут быть предприняты в отношении Ирана в будущем.
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time не исключил возможность войны с Ираном, заявив, что «все возможно».
На вопрос о шансах начала конфликта с Тегераном он сделал паузу, а затем заявил: «Всё возможно».
При этом политик не стал уточнять, какие действия могут быть предприняты в отношении Ирана в будущем.