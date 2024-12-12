Первая прямая линия Беспрозванных: 8 главных вопросов, на которые ответил губернатор Калининградской области

Цены в магазинах, ремонт тротуаров, проблемы с общественным транспортом: «Клопс» собрал вопросы, на которые ответил глава региона Алексей Беспрозванных во время прямой линии в четверг, 12 декабря.
О поддержке многодетных.
Алексей Беспрозванных рассказал о новых методах поддержки многодетных семей в Калининградской области. Вместо земельного участка родители теперь смогут оформить компенсацию в размере 400 тыс. рублей. «Демографический взрыв нам точно нужен», — подчеркнул глава региона. Выплата средств за третьего ребёнка будет возобновлена в 2025 году.
Возможность получить выплату взамен земельного участка существовала в регионе до 2023 года. По словам губернатора, ей воспользовались уже порядка 2,5 тысячи семей.
О ценах в магазинах и продовольственных картах.
В Калининградской области планируется вернуть в обиход социальную продуктовую карту и расширить перечень товаров, которые продаются по так называемым голубым ценникам.
Один из механизмов сдерживания цен на продукты — подписание соглашений с местными производителями и поставщиками, чтобы установить минимальную наценку. Это позволит контролировать всю цепочку реализации и установить конкретного ответственного за тот или иной этап.
Беспрозванных также обратил внимание на то, что если в реальном секторе экономики доходы растут значительно, то в других сферах подобной динамики не наблюдается.
«Поэтому я принял решение возобновить в 2025 году так называемую социальную карту. Она уже работала здесь и будет направлена на поддержку социально незащищённых категорий населения. По этой карте они смогут приобретать необходимые продукты, перечень которых также будет расширен», — заявил губернатор.
В ближайшее время планируется сделать больше перечень продуктов, которые продаются в различных торговых сетях по социальным ценам. Это известные всем калининградцам голубые ценники.
«Сейчас здесь 24 позиции. Расширим перечень до 30−36 и будем контролировать на каждом этапе, что позволит сдержать рост цен», — сказал глава области.
О масштабной программе по ремонту тротуаров в Калининграде.
В Калининграде запускают трёхлетнюю масштабную программу ремонта тротуаров, на которую только в следующем году планируют выделить полмиллиарда рублей.
«Сам гуляю, смотрю, высылаю фотографии Елене Ивановне Дятловой (главе администрации Калининграда — прим. ред.) с таким же возмущением, — рассказал он. — Как же так, почему такое состояние тротуаров?! Мне сначала объясняли, что это историческое наследие. Но в 2026 году — восьмидесятилетие Калининградской области. Как бы восемьдесят лет прошло, пора бы привести в порядок! И не о наследии думать, а показать нашему молодому поколению, что ждёт в будущем».
Губернатор отметил, что договорился с горвластями запустить отдельную программу по ремонту и реконструкции тротуаров. Уже выделено со стороны города 250 миллионов, область готова добавить ещё 250. Впрочем, на эти деньги можно восстановить только небольшую часть пешеходных зон.
«Сделаем трёхлетнюю программу, которая позволит планомерно привести в порядок тротуары, парки», — заключил глава региона.
О выходе балтийских республик из общей энергетической зоны.
Алексей Беспрозванных призвал не беспокоиться об отключении электричества в случае выхода Эстонии, Латвии и Литвы из общей с Калининградской областью энергетической зоны. Благодаря решению президента РФ в регионе уже построены новые ТЭЦ. По словам главы региона, к возможному отключению готовились загодя.
О беспределе управляющих компаний.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предложил лишать лицензии управляющие компании, которые плохо работают и не реагируют на замечания. Вникнув в проблему, губернатор выяснил, что ответственность управляющих компаний оставляет желать лучшего: им разве что выносят предупреждения и предостережения за работу, которая не выполняется качественно и в срок.
«Ну что это такое? Чуть ли не семь тысяч раз предупреждали, дальше ничего не происходит. Я думаю, что надо не предупреждать, а лишать лицензии. Не можешь справиться с работой — признайся честно и передай тем, кто сможет», — предложил Беспрозванных.
О недостающих лекарствах.
Алексей Беспрозванных пообещал в ближайшие недели решить вопрос с нехваткой в области лекарств. По мнению главы региона, бесперебойные поставки медикаментов — одна из первостепенных задач правительства. Выяснилось, что при планировании бюджета на следующий год средств на некоторые виды препаратов не хватало.
«[Я] принял решение о выделении дополнительных средств для срочной закупки этих лекарств, — отметил Алексей Беспрозванных. — [Мне] сказали, что [сейчас] всё поступает в необходимых количествах. Сам проконтролирую, чтобы лекарства до конца недели появились, потому что на складах они уже есть».
О дополнительных средствах на субсидированные авиабилеты.
Калининградской области выделят дополнительные льготные авиабилеты. По словам главы региона, накануне он провёл переговоры по этому вопросу с министром транспорта Романом Старовойтом. Губернатор затронул проблему того, что авиакомпании выделяют для льготников всего 30% мест.
«Мы не ожидали такого спроса, особенно в новогодние каникулы. Это важный период для людей. Билеты очень быстро разбирались. Получилось, что деньги на субсидирование есть, а билетов самих нет».
По словам губернатора, областные власти ведут работу по обеспечению бесперебойного финансирования этой льготы. Кроме того, с авиакомпаниями договариваются об увеличении процента субсидированных авиабилетов.
О решении вопроса с нехваткой водителей автобусов.
Губернатор региона Алексей Беспрозванных пообещал за полгода решить проблему с нехваткой водителей для автобусов Калининграда.
«Сегодня в Калининграде нехватка водителей для транспорта — порядка 40%. Это связано с тем, что в реальном секторе зарплаты выше, соответственно, водители переходят на другое место работы. Но это не отменяет нам задачи решить проблему… Стоит задача в течение полугода набрать необходимое количество водителей, чтобы все маршруты ходили по расписанию».
По словам губернатора, город поднимает водителям зарплаты, работает над обеспечением жильём и привлекает шофёров из других регионов России.