Первая прямая линия Беспрозванных: 8 главных вопросов, на которые ответил губернатор Калининградской области

«Сам гуляю, смотрю, высылаю фотографии Елене Ивановне Дятловой (главе администрации Калининграда — прим. ред.) с таким же возмущением, — рассказал он. — Как же так, почему такое состояние тротуаров?! Мне сначала объясняли, что это историческое наследие. Но в 2026 году — восьмидесятилетие Калининградской области. Как бы восемьдесят лет прошло, пора бы привести в порядок! И не о наследии думать, а показать нашему молодому поколению, что ждёт в будущем».