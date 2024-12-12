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Антикоррупционная прокуратура получит поддержку в ведении расследований

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. В ходе заседания Антикоррупционной платформы 12 правоохранительных учреждений и Министерство юстиции подписали соглашение о межведомственном сотрудничестве в борьбе с коррупцией для поддержки Антикоррупционной прокуратуры (АП).

Источник: Sputnik.md

По словам главы Минюста Вероники Михайлов-Морару, соглашение предусматривает подбор и откомандирование для помощи АП сотрудников, занимающихся уголовными расследованиями, а также специалистов в области безопасности и прочих. Также на основании соглашения будут организованы курсы непрерывного обучения для сотрудников уголовного преследования и следователей по делам о коррупции и связанных с этим дел.

Министр отметила, что данное решение принято для усиления и оптимизации деятельности АП по выявлению преступлений и оперативному расследованию случаев коррупции.

«Согласно международным обязательствам, институты по борьбе с коррупцией необходимо укреплять и совершенствовать межведомственное сотрудничество для решения практических проблем», — заявила Михайлов-Морару.

Она подчеркнула важность эффективного межведомственного сотрудничества, а также важность конкретных результатов по делам о коррупции.