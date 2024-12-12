Почему Россия дала убежище Асаду: мнения экспертов

Доцент МГУ Артем Косоруков в беседе с РИАМО назвал действия российской стороны «важным гуманитарным и имиджевым шагом». Приняв Асада на своей территории, Москва продемонстрировала всему миру, что уважает легитимных президентов и способна защищать тех, кто нуждается в поддержке и кому угрожает опасность. Предоставление убежища сирийскому лидеру может рассматриваться и как доказательство соблюдения нашей страной своих обязательств.