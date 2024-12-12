Почему Россия дала убежище Асаду: мнения экспертов

Свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили убежище в России. Эту информацию прессы еще несколько дней назад подтвердили официальные источники.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал NBC News, что бывший сирийский лидер находится в безопасности. Он отметил, что Москва и впредь будет поддерживать Асада, обратив внимание на непризнание нашей страной юрисдикции МУС (Международного уголовного суда). Однако остается актуальным вопрос, зачем Россия предоставила убежище Асаду.
Сенатор Андрей Климов в интервью «Парламентской газете» заявил, что действия в отношении сирийского президента продиктованы гуманитарными соображениями. В случае отказа предоставить убежище и Асаду, и членам его семьи грозила бы «варварская расправа», отметил политик.
Политолог Юрий Лямин считает, что Асада ждет в России «почетная старость». Как передает издание «Взгляд», активной политической деятельностью приехавший в нашу страну бывший президент Сирии уже заниматься не будет. В качестве сравнимого примера Лямин привел судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, который с 2014 года проживает в России.
Доцент МГУ Артем Косоруков в беседе с РИАМО назвал действия российской стороны «важным гуманитарным и имиджевым шагом». Приняв Асада на своей территории, Москва продемонстрировала всему миру, что уважает легитимных президентов и способна защищать тех, кто нуждается в поддержке и кому угрожает опасность. Предоставление убежища сирийскому лидеру может рассматриваться и как доказательство соблюдения нашей страной своих обязательств.