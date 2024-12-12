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Путин поздравил россиян с Днем Конституции

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле поздравил россиян с Днем Конституции.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые коллеги, друзья! Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции. Наша страна живет, работает, постоянно развивается», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что работа всех награжденных служит этим целям, помогает менять жизнь к лучшему.

Президент вручил награды выдающимся общественным и религиозным деятелям, ученым, спортсменам, людям искусства.

Среди награждаемых — военкор Евгений Поддубный. В августе он получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области. В сентябре был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

Александре Пахмутовой, Геннадию Зюганову и Владимиру РесинуПутин присвоил звание Героя Труда. Этого же звания удостоен гендиректор Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО «Роствертол» имени Б. Н. Слюсаря Петр Мотренко.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены: руководитель думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, президент Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены композитор Игорь Крутой, хоккеист и тренер Борис Михайлов и верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Лауреатами ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени стали: бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и директор Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Константин Котенко.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени президент вручил главному онкологу Минздрава Андрею Каприну и главврачу Московской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко. Такими же орденами будут награждены ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, историк и публицист Наталия Нарочницкая, гендиректор АО «Научно-производственное объединение специальных материалов» Михаил Сильников.

Путин Владимир