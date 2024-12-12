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Глава Гурзуфа в Ялте покидает свой пост

Виктор Гамаль дорабатывает до конца года.

Источник: Соцсети Я. Павленко

К конкурсу на замещение вакантной должности главы Гурзуфа готовятся в Крыму. Виктор Гамаль дорабатывает до конца года и покидает пост, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети главы администрации Ялты Янины Павленко.

По ее словам, такое решение он принял буквально на днях.

«Мы думаем над кандидатурой нового главы — ждем на конкурсе всех тех, кто чувствует в себе силы и готов работать на благо поселка. Напомню, ранее пост покинул глава тероргана Гаспры. Информацию о старте обоих конкурсов опубликую дополнительно», — написала Янина Павленко.

Она поблагодарила Виктора Гамаля за годы работы в Гурзуфе, любовь к поселку и выразила надежду, что недопонимания, которые случались с местными жителями, решатся.