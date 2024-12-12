Глава Гурзуфа в Ялте покидает свой пост

«Мы думаем над кандидатурой нового главы — ждем на конкурсе всех тех, кто чувствует в себе силы и готов работать на благо поселка. Напомню, ранее пост покинул глава тероргана Гаспры. Информацию о старте обоих конкурсов опубликую дополнительно», — написала Янина Павленко.