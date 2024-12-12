Минниханов увеличил размер госпремии Татарстана имени Алемасова

Государственная премия получила название в честь академика Российской академии наук, почетного члена Академии наук РТ Вячеслава Алемасова — одного из создателей казанской научно-педагогической школы теплоэнергетики и реактивного двигателестроения. Она была учреждена в 2014 году указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ее получатели — молодые ученые, внесшие значительный вклад в развитие приоритетных направлений науки и промышленности.