Польских дипломатов объявляют персонами нон-грата и высылают из Петербурга

Напомним, 5 декабря стало известно, что генконсульство Польши закроется в Петербурге меньше, чем через месяц. Как сообщали в МИД РФ, это стало зеркальным ответом на закрытие российского консульства в Познани 22 октября. Через два дня пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский сообщил, что три российских дипломата, пять административно-технических сотрудников и два работника представительства России, ожидавшие аккредитации, будут высланы из Польши.