Польских дипломатов объявляют персонами нон-грата и высылают из Петербурга

Сотрудников генконсульства Польши в Петербурге (закрывается 10 января 2025 года) собираются объявить персонами нон грата. При этом, как сообщает со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах 78.ru, им могут запретить въезд в Россию на срок до 30 лет.
Судя по имеющейся в распоряжении издания информации, польских граждан могут выслать из страны менее чем через месяц, и соответствующая нота уже вручена польской стороне. В списке нежелательных персон может оказаться генконсул Республики Польша в Петербурге Гжегож Слюбовски, консул и директор польского института Иоанна Слюбовска и вице-консул Постула Инга Ирена.
Напомним, 5 декабря стало известно, что генконсульство Польши закроется в Петербурге меньше, чем через месяц. Как сообщали в МИД РФ, это стало зеркальным ответом на закрытие российского консульства в Познани 22 октября. Через два дня пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский сообщил, что три российских дипломата, пять административно-технических сотрудников и два работника представительства России, ожидавшие аккредитации, будут высланы из Польши.
При этом вскоре после закрытия генконсульства России в Познани власти Украины обратились к властям Польши с просьбой предоставить им помещение, которое до недавнего времени занимали россияне.