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Хренин: новый передел мира идет с использованием «фашистских лекал»

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Вновь в XXI веке, к сожалению, приходится сталкиваться с проявлениями нацизма и фашизма, сказал министр обороны Виктор Хренин на Международной научно-практической конференции, приуроченной к годовщине принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида.

Источник: Sputnik.by

По его словам, проявления геноцида можно наблюдать и на современном историческом этапе. Только за последние десятилетия это ужасное явление можно было наблюдать на территории Югославии, Ирака, Ливии и других государств.

Украинский нацизм

«Очевидно, что с использованием “фашистских лекал” осуществляется новый передел мира и захват территорий и ресурсов».

считает глава оборонного ведомства.

Хренин пояснил, что суть фашизма заключается в превосходстве одной нации над другими. Сейчас это отчетливо проявилось в украинском нацизме на современном этапе.

«Тотальная дискриминация огромного неукраинского населения страны и построение моноэтнической нации осуществляется под лозунгом “Украина превыше всего”, что является калькой с лозунга нацистской Германии, превозносившего немецкую нацию», — напомнил министр.

Золотой миллиард и джунгли

По его мнению, сейчас, как и 80 лет тому назад, идет экспансия на Восток. Возле западной границы Союзного государства планомерно концентрируется контингент военных.

«Агрессивный империализм во главе с США и НАТО заявляет исключительно о правах “золотого миллиарда” и ненависти в отношении тех, кого они называют джунглями».

подчеркнул Виктор Хренин.

После чего заявил, что именно это приводит к вооруженным конфликтам, а глобализация конфликтов на Украине и Ближнем Востоке создает угрозу всему человечеству.