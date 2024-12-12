Хренин: новый передел мира идет с использованием «фашистских лекал»

По его словам, проявления геноцида можно наблюдать и на современном историческом этапе. Только за последние десятилетия это ужасное явление можно было наблюдать на территории Югославии, Ирака, Ливии и других государств.
Украинский нацизм
«Очевидно, что с использованием “фашистских лекал” осуществляется новый передел мира и захват территорий и ресурсов».
Хренин пояснил, что суть фашизма заключается в превосходстве одной нации над другими. Сейчас это отчетливо проявилось в украинском нацизме на современном этапе.
«Тотальная дискриминация огромного неукраинского населения страны и построение моноэтнической нации осуществляется под лозунгом “Украина превыше всего”, что является калькой с лозунга нацистской Германии, превозносившего немецкую нацию», — напомнил министр.
Золотой миллиард и джунгли
По его мнению, сейчас, как и 80 лет тому назад, идет экспансия на Восток. Возле западной границы Союзного государства планомерно концентрируется контингент военных.
«Агрессивный империализм во главе с США и НАТО заявляет исключительно о правах “золотого миллиарда” и ненависти в отношении тех, кого они называют джунглями».
После чего заявил, что именно это приводит к вооруженным конфликтам, а глобализация конфликтов на Украине и Ближнем Востоке создает угрозу всему человечеству.