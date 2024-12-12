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Сменился руководитель Росприроднадзора по Омской области

Как стало известно «СуперОмску», 10 декабря 2024 года, сменился руководитель Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

Данное ведомство осуществляет федеральный государственный экологический надзор и разрешительная деятельность в сфере экологии в Новосибирской, Томской и Омской областях.

С указанной даты в статусе и.о. руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора утвержден Алексей Огнев.

До этого с февраля 2022 года Сибирский Росприроднадзор возглавлял Игорь Шереметьев.

Отметим, что Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора зарегистрировано в Новосибирске.

В полномочия управления входят: федеральный государственный надзор в сфере природопользования и охраны окружающей среды; государственная экологическая экспертиза федерального уровня; лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности; иные виды разрешительной деятельности в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду; администрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора. ⠀