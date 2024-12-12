Сменился руководитель Росприроднадзора по Омской области

Данное ведомство осуществляет федеральный государственный экологический надзор и разрешительная деятельность в сфере экологии в Новосибирской, Томской и Омской областях.
С указанной даты в статусе и.о. руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора утвержден Алексей Огнев.
До этого с февраля 2022 года Сибирский Росприроднадзор возглавлял Игорь Шереметьев.
Отметим, что Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора зарегистрировано в Новосибирске.
В полномочия управления входят: федеральный государственный надзор в сфере природопользования и охраны окружающей среды; государственная экологическая экспертиза федерального уровня; лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности; иные виды разрешительной деятельности в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду; администрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора. ⠀