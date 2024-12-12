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Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Власти Крыма обратились в правительство РФ по поводу завышенных цен на топливо в республике, ситуацию планируется выровнять в начале следующего года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Органы власти анализируют ситуацию с ценами на бензин и в целом на топливо. Видим, что до шести рублей доходит разница по 95-му бензину. Проблему видим, решение найдем. Уже несколько инструментов подобрали. Если решения не будет на правительственном уровне, буду обращаться к Владимиру Владимировичу (Путину, президенту РФ — ред.)», — сказал Аксенов на совещании в Совете министров Крыма.

Задача — выровнять ситуацию в начале первого квартала 2025 года, добавил глава республики.

Ранее Аксенов поручил усилить контроль розничных цен на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях, магазинах и на ярмарках в Крыму в преддверии новогодних праздников.

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