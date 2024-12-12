Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму

«Органы власти анализируют ситуацию с ценами на бензин и в целом на топливо. Видим, что до шести рублей доходит разница по 95-му бензину. Проблему видим, решение найдем. Уже несколько инструментов подобрали. Если решения не будет на правительственном уровне, буду обращаться к Владимиру Владимировичу (Путину, президенту РФ — ред.)», — сказал Аксенов на совещании в Совете министров Крыма.
Задача — выровнять ситуацию в начале первого квартала 2025 года, добавил глава республики.
Ранее Аксенов поручил усилить контроль розничных цен на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях, магазинах и на ярмарках в Крыму в преддверии новогодних праздников.