Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму

«Органы власти анализируют ситуацию с ценами на бензин и в целом на топливо. Видим, что до шести рублей доходит разница по 95-му бензину. Проблему видим, решение найдем. Уже несколько инструментов подобрали. Если решения не будет на правительственном уровне, буду обращаться к Владимиру Владимировичу (Путину, президенту РФ — ред.)», — сказал Аксенов на совещании в Совете министров Крыма.