Вячеслав Федорищев вручил жителям региона государственные награды

«Благодарен каждому из вас за то, что честно и добросовестно выполняете свою работу, вносите свою лепту в общее дело. Не сдаетесь перед трудностями, смело идете вперед, поддерживаете единство и согласие в непростое для страны время. От нашего совместного труда зависит не только будущее региона, но и в целом судьба всей России. Именно поэтому для нас так важно сегодня сплоченно, с удвоенной силой трудиться, достигать целей, которые мы совместно прописали в Программе развития Самарской области, работать над задачами, которые ставит перед нами Президент Владимир Владимирович Путин. Поддерживать наших бойцов и их родных, создавать для них надежный тыл. Заботиться о будущем, растить и воспитывать детей, прививать им традиционные ценности», — подчеркнул губернатор.