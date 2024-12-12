Токаев подарил автобус новой школе в Жетісу

Всего в этом году в области открыто 3 новые школы, две из них были построены в рамках национального проекта «Комфортная школа». В частности, введены в эксплуатацию школа на 1200 мест в городе Жаркенте Панфиловского района, а также малокомплектная школа в селе Каратал Коксуского района. В настоящее время в регионе продолжается строительство 5 школ.