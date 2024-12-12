Сан-Хосе
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев подарил автобус новой школе в Жетісу

Глава государства посетил среднюю школу в селе Ынтымак, передает DKnews.kz.

Источник: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил школу № 30, возведенную в этом году в селе Ынтымак близ Талдыкоргана.

Образовательное учреждение, рассчитанное на 1200 учеников, было построено за счет средств местного бюджета и республиканского Фонда поддержки инфраструктуры образования.

В школе, оснащенной современным оборудованием, имеются 77 учебных кабинетов, мультимедийные классы, спортивный и гимнастический залы, конференц-зал и библиотеки, мастерские по обработке дерева, металла и швейные мастерские.

Президент осмотрел учебное заведение и побеседовал с учениками. Глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус.

Всего в этом году в области открыто 3 новые школы, две из них были построены в рамках национального проекта «Комфортная школа». В частности, введены в эксплуатацию школа на 1200 мест в городе Жаркенте Панфиловского района, а также малокомплектная школа в селе Каратал Коксуского района. В настоящее время в регионе продолжается строительство 5 школ.

образование