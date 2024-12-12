Сан-Хосе
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии предотвращено покушение на экс-мэра Уфы

В Башкирии предотвращено покушение на экс-мэра Уфы Сергея Грекова. Об этом сообщает life.ru.

Источник: Башинформ

По информации СМИ, заказчиком покушения оказался 51-летний мужчина. Он нашёл исполнителя и даже перевёл ему деньги. Однако киллер пошел на сотрудничество с правоохранительными органами.

Оперативники нашли заказчика. Теперь ему могут предъявить обвинение в организации заказного убийства.

Сергей Греков сообщил корреспонденту Ufa1news, что ему ничего не известно о планировавшемся преступлении. «Впервые об этом слышу, — сказал он. — Всё со мной в порядке».

Сергей Греков возглавлял администрацию Уфы в 2021—2022 годах и ушел по собственному желанию.