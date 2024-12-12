В Башкирии предотвращено покушение на экс-мэра Уфы

По информации СМИ, заказчиком покушения оказался 51-летний мужчина. Он нашёл исполнителя и даже перевёл ему деньги. Однако киллер пошел на сотрудничество с правоохранительными органами.
Оперативники нашли заказчика. Теперь ему могут предъявить обвинение в организации заказного убийства.
Сергей Греков сообщил корреспонденту Ufa1news, что ему ничего не известно о планировавшемся преступлении. «Впервые об этом слышу, — сказал он. — Всё со мной в порядке».
Сергей Греков возглавлял администрацию Уфы в 2021—2022 годах и ушел по собственному желанию.