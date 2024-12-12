PAS отклонила инициативы оппозиции в парламенте — депутаты бойкотируют заседание

Также БКС потребовал создание комиссии по расследованию деятельности Комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам вице-спикера парламента Влада Батрынчи, необходимо провести ревизию решений КЧС, принятых в период с 24 февраля 2022 года по 30 декабря 2023 года. Депутат подчеркнул важность парламентского надзора, который поможет установить, насколько законными и обоснованными были решения, принятые в условиях ЧП, и как избежать возможных злоупотреблений в будущем. Инициатива будет рассмотрена на следующей неделе.