PAS отклонила инициативы оппозиции в парламенте — депутаты бойкотируют заседание

Так, депутаты-социалисты потребовали введения моратория на отключение граждан от коммунальных услуг в холодный период года. С соответствующей инициативой выступил депутат БКС Владимир Односталко, по словам которого в этот период риск отключений увеличился в связи с нестабильностью поставок энергоресурсов, ростом тарифов и невозможностью их оплаты гражданами нашей страны. Фракция PAS эту инициативу не поддержала.
Также БКС потребовал создание комиссии по расследованию деятельности Комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам вице-спикера парламента Влада Батрынчи, необходимо провести ревизию решений КЧС, принятых в период с 24 февраля 2022 года по 30 декабря 2023 года. Депутат подчеркнул важность парламентского надзора, который поможет установить, насколько законными и обоснованными были решения, принятые в условиях ЧП, и как избежать возможных злоупотреблений в будущем. Инициатива будет рассмотрена на следующей неделе.
Депутаты группы «Победа» также предложили заслушать в парламенте главу Министерства труда и социальной защиты Алексея Бузу в связи с многочисленными жалобами, которые стали поступать от населения после начала начисления компенсаций за энергоносители. Многие жители Молдовы заявили, что выплаты в 300 леев никак не помогут им оплатить счета за газ и тепло.
В итоге депутаты парламентской группы «Победа» покинули заседание парламента в знак протеста, поскольку правящее большинство отказалось утверждать предложения формирования по повестке дня.
«Вы составили повестку дня исключительно для себя (депутатов PAS), и не хотите рассматривать другие важные для общества вопросы, поэтому мы покидаем заседание парламента в знак протеста».