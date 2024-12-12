«Ситуация с безопасностью сейчас худшая за всю мою жизнь», — сказал он, добавив, что, по его мнению, «то, что происходит на Украине, может случиться и в Брюсселе». По версии Рютте, Россия и Китай находятся в состоянии «экзистенциального противостояния с НАТО».
Рютте назвал ситуацию с безопасностью в НАТО худшей в истории
БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает ситуацию с безопасностью в Североатлантическом альянсе «худшей за всю его жизнь». Такую точку зрения он изложил, выступая с речью в европейском отделении Фонда Карнеги.