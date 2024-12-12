CNBC: возвращение Трампа в Белый дом подталкивает Британию и ЕС «в объятия» друг друга

«Я приехала сюда не для того, чтобы начать переговоры или выдвинуть ряд требований. Разговоры о перезагрузке и переговоры начнутся в новом году. Сегодня я намеревалась начать восстанавливать те узы доверия, которые были разрушены за последние несколько лет», — заявила Ривз после встречи в Брюсселе.