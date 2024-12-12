CNBC: возвращение Трампа в Белый дом подталкивает Британию и ЕС «в объятия» друг друга

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз на этой неделе отправилась в Брюссель, чтобы встретиться со своими коллегами из ЕС. Это первая подобная встреча с тех пор, как Великобритания вышла из Европейского союза, говорится в статье.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшее время тоже намерен налаживать связи с ЕС. В четверг он должен принять председателя Европейского совета Антониу Кошту, а в начале 2025 года, как ожидается, примет участие во встрече глав государств ЕС.
Пока неясно, как будет развиваться новый формат отношений, но высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности рассказал, что блок может выиграть от сближения с Великобританией из-за исторически «особых отношений» с США. Эта мысль возникла на фоне комментариев Трампа о возможном введении пошлин для европейских стран и сокращении поддержки Вашингтоном Украины.
Как считает Игнасио Гарсия Берсеро, внештатный научный сотрудник аналитического центра Bruegel и бывший главный переговорщик с США со стороны ЕС, Брюсселю необходимо учитывать свои отношения с Великобританией, когда речь идет о потенциальном усилении протекционизма со стороны Вашингтона.
«Стратегически важно, чтобы Великобритания и ЕС обсудили эти вопросы. Тогда мы убедимся, что будем последовательно вести переговоры с США и не создадим проблем в перезагрузке отношений с Великобританией», — пояснил он.
Великобритания и ЕС пережили непростые годы после голосования по Brexit, а сложные переговоры нанесли ущерб их связям.
«Я приехала сюда не для того, чтобы начать переговоры или выдвинуть ряд требований. Разговоры о перезагрузке и переговоры начнутся в новом году. Сегодня я намеревалась начать восстанавливать те узы доверия, которые были разрушены за последние несколько лет», — заявила Ривз после встречи в Брюсселе.
В то же время она дала понять, что не нацелена на переговоры о воссоединении с ЕС или изменении соглашений о выходе Великобритании из блока.